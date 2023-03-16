Mitsubishi временно откажется от сотрудничества с Renault

Как сообщает SPEEDME.RU, после выхода компактного внедорожника Mitsubishi ASX в Европе в Сети начались споры. Дело в том, что новое поколение очень похоже на Renault Captur.
Можно предположить, что обновленный ASX больше похож на премиальную версию Renault Captur. Известно, что модель собирается в Испании на заводе Renault Group, расположенном в Вальядолиде.
Эксперты отметили, что дни обновленного ASX уже сочтены. Mitsubishi уже намерен выпустить ASX, который самостоятельно разработает. Модель поступит к дилерам намного быстрее, чем предполагалось.