Wildberries приостанавливает списания с пунктов выдачи за подмену товаров

Компания Wildberries сообщила о временной приостановке списаний с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов за подмену товаров. Об этом сообщает ТАСС. "Подмены товаров — крайне чувствительная для предпринимателей, продавцов товаров проблема, которой мы вместе с ними активно занимаемся и которые нас активно поддерживают. С одной стороны, мы уже в течение несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий", - говорится в сообщении. Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что Минтруд и Роструд разбираются с ситуацией вокруг компании Wildberries и работают с документами и заявлениями граждан. По словам Котякова, далее будет приниматься решение вместе с Генпрокуратурой. Министр отметил, что работа маркетплейса подразумевает "традиционные трудовые отношения", которые "должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства". 15 марта десятки пунктов выдачи заказов Wildberries перестали выдавать посылки в рамках забастовки против новой системы штрафов. В ответ на это компания закрыла несколько точек "в целях безопасности" и заявила, что с "партнерами", выбирающими "нецивилизованные формы диалога", сотрудничество будет приостановлено. СМИ также сообщают об увольнении бастующих сотрудников ПВЗ. В Госдуме пообещали внести поправки в законодательство и пригласили представителей Wildberries на совещание.