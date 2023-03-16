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15 минут назад

УАЗ пообещал вернуть "автомат" на свои внедорожники

Российская Газетаиещё 1

В Ульяновском автомобильном заводе рассказали "Российской газете", как обстоят дела с замещением поставщиков, которые прекратили сотрудничество с производителем из-за антироссийских санкций.

УАЗ пообещал вернуть "автомат" на свои внедорожники
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"В настоящее время поставщики всех компонентов выбраны, процесс их внедрения идет в плановом режиме. Параллельно ведется активная работа по повышению качества сборки автомобилей с учетом нареканий клиентов", - отметили "РГ" в пресс-службе УАЗа.

Там также пообещали, что АКП вернется на внедорожники бренда.

"Выпуск модификаций с АКП в настоящее время приостановлен. Но да, в перспективе такие версии вернутся. Как и подушки безопасности на наши автомобили", - добавили в пресс-службе.

Напомним, помимо механической коробки передач для "Патриота" предлагали 6-ступенчатый гидромеханический "автомат" Punch Powerglide 6L50 французского производства. Введенные летом 2022 года ЕС адресные санкции против УАЗа оставили российскую компанию без АКП.

Автоновости,УАЗ,Ульяновский автомобильный завод,ЕС,
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