УАЗ пообещал вернуть "автомат" на свои внедорожники

В Ульяновском автомобильном заводе рассказали "Российской газете", как обстоят дела с замещением поставщиков, которые прекратили сотрудничество с производителем из-за антироссийских санкций.

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"В настоящее время поставщики всех компонентов выбраны, процесс их внедрения идет в плановом режиме. Параллельно ведется активная работа по повышению качества сборки автомобилей с учетом нареканий клиентов", - отметили "РГ" в пресс-службе УАЗа.

Там также пообещали, что АКП вернется на внедорожники бренда.

"Выпуск модификаций с АКП в настоящее время приостановлен. Но да, в перспективе такие версии вернутся. Как и подушки безопасности на наши автомобили", - добавили в пресс-службе.