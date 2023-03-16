Россиянам предлагают купить новые кроссоверы Mazda CX-8

Российские автодилеры начали предлагать новые кроссоверы Mazda CX-8, обратила внимание «Газета.Ru». Лоты таких машин содержатся на официальных сайтах автосалонов и на электронных «досках» объявлений.

Фото: Mazda Mazda

Продавцы предлагают новые автомобили 2022 и 2023 года выпуска. Объявления о продаже праворульных машин разместили дилеры из Хабаровска и Владивостока, цены варьируются от 2,1 млн до 2,6 млн рублей. Например, компания из Находки предлагает привезти кроссоверы из Южной Кореи с левым расположением руля, цена такого автомобиля выше — 3,6 млн рублей.

Кроссовер Mazda CX-8 был представлен на рынке Японии в 2017 году. По габаритам он меньше знакомого россиянам Mazda CX-9, однако в салоне предусмотрен третий ряд сидений (средний ряд может быть как двухместным, так и трехместным). Дилеры ввозят в Россию полноприводные машины с 2,2-литровым дизельным мотором мощностью 190 л.с., работающим в связке с 6-ступенчатым «автоматом».

Кроссовер CX-8 оснащается мультимедиа-системой с экраном диагональю 10,3 дюйма, трехзонным климат-контролем, системой бесключевого доступа, передними и задними парктрониками, камерой заднего вида, системой контроля слепых зон и прочими опциями.

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