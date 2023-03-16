Lada, Geely и Changan изменили цены на автомобили в марте

В первой половине марта цены на автомобили в России изменили три автопроизводителя, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные «Цена Авто».

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Автомобили Lada стали дороже на 1,3 – 2,7%. Внедорожник Lada Niva Travel подорожал на 16 тыс. рублей, Niva Legend — на 21 тыс. рублей, а Lada Granta — на 20-23 тыс. рублей. Стоимость коммерческих машин на базе Granta увеличилась на 27 тыс. рублей.