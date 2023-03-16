Lada, Geely и Changan изменили цены на автомобили в марте

В первой половине марта цены на автомобили в России изменили три автопроизводителя, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные «Цена Авто».
Автомобили Lada стали дороже на 1,3 – 2,7%. Внедорожник Lada Niva Travel подорожал на 16 тыс. рублей, Niva Legend — на 21 тыс. рублей, а Lada Granta — на 20-23 тыс. рублей. Стоимость коммерческих машин на базе Granta увеличилась на 27 тыс. рублей.
Китайская компания Geely подняла цены на одну модель — купе-кроссовер Tugella в двух из трех комплектаций стал дороже на 30 тыс. рублей (на 0,7%). Другая китайская компания Changan снизила цены на обновленный кроссовер CS35Plus (на 140-150 тыс. рублей; минус 5,8 – 6,3%) и на паркетник CS55Plus (на 160 тыс. рублей; минус 5,7 – 6%).