Кроссовер SsangYong Torres перевели на электротягу

Компания SsangYong показала электрический кроссовер Torres EVX.

Фото: © SsangYong © SsangYong

Фактически это обычный Torres, но с оригинальным дизайном передней части кузова и другим салоном. Например, у Torres EVX двухъярусная оптика, пунктирная полоска ходовых огней и изогнутый широкоформатный дисплей в стиле BMW. Мировая премьера электрокара состоится 30 марта на автосалоне в Сеуле. Какую силовую установку получит модель, неизвестно, поскольку SsangYong ограничилась лишь публикацией фотографий.

Пока решалось её будущее, компания SsangYong не теряла времени зря. В 2022 году дебютировал новый кроссовер Torres с бензиновой «турбочетвёркой» 1.5 T-GDi (170 л.с., 280 Нм), причем сразу же было объявлено, что у него будут электрическая версия.

Такую машину готовили для Европы, а её премьера запланирована на 30 марта. Правда, посмотреть на электрический Torres EVX (EV-eXtreme) можно уже сейчас: SsangYong опубликовала снимки машины, но без подробностей.

SsangYong

SsangYong

Первое, что бросается в глаза, — у Torres EVX оригинальный дизайн передней части кузова. Вместо решетки радиатора с шестью слотами — глухая панель. Оптика двухэтажная, с пунктирной полоской ходовых огней наверху и основными блоками внизу. Всё это элементы стиля Powered by Toughness, разработанного с прицелом на электрокары.

В салоне — широкоформатный кластер из двух дисплеев, как в последних BMW, и минимум физических кнопок. У обычного Torres архитектура традиционнее, с раздельными экранами и россыпью переключателей.