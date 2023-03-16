Volkswagen вывел на тесты Passat следующего поколения

Автомобиль Volkswagen Passat сняли с продажи в США, однако эта модель по-прежнему с успехом продается на европейском континенте. Как сообщает SPEEDME.RU, следующее поколение все еще находится в разработке, и оно появится только в кузове универсал.
На данный момент точная дата официальной презентации новинки еще не известна. Но вот теперь появились свежие шпионские фотоизображения, которые указывают на то, что разработка Passat 2024-го модельного года продолжается.
Фотошпионам удалось поймать белый прототип в заснеженной Швеции. Там он тестировал свой умный камуфляж на трассах общего пользования. Глядя на фото, можно смело утверждать, что Volkswagen не собирается вносить существенных изменений в дизайн внешнего вида Passat.