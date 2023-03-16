Volkswagen вывел на тесты Passat следующего поколения

Автомобиль Volkswagen Passat сняли с продажи в США, однако эта модель по-прежнему с успехом продается на европейском континенте. Как сообщает SPEEDME.RU, следующее поколение все еще находится в разработке, и оно появится только в кузове универсал.

Фото: Motor1.com Motor1.com

На данный момент точная дата официальной презентации новинки еще не известна. Но вот теперь появились свежие шпионские фотоизображения, которые указывают на то, что разработка Passat 2024-го модельного года продолжается.