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23 минуты назад

Компания Volkswagen вывела на тесты Volkswagen Passat следующего поколения

Моя Москва.онлайн

Автомобиль Volkswagen Passat сняли с продажи в США, однако эта модель по-прежнему с успехом продается на европейском континенте. Как сообщает SPEEDME.RU, следующее поколение все еще находится в разработке, и оно появится только в кузове универсал.

Volkswagen вывел на тесты Passat следующего поколения
Фото: Motor1.comMotor1.com

На данный момент точная дата официальной презентации новинки еще не известна. Но вот теперь появились свежие шпионские фотоизображения, которые указывают на то, что разработка Passat 2024-го модельного года продолжается.

Фотошпионам удалось поймать белый прототип в заснеженной Швеции. Там он тестировал свой умный камуфляж на трассах общего пользования. Глядя на фото, можно смело утверждать, что Volkswagen не собирается вносить существенных изменений в дизайн внешнего вида Passat.

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