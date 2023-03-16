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37 минут назад

Мантуров указал на стабилизацию цен на автомобили

Лера Букина

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах съезда РСПП указал на стабилизацию цен на автомобильном рынке страны, передает РИА Новости.

Наладилась ситуация с логистическими маршрутами, поставками комплектующих и производством комплектующих, отметил он. Кроме того, как указал Мантуров, в России улучшился организационно-производственный процесс. Также сейчас вырисовывается дальнейшая картина с курсами валют, добавил он.

По мнению Мантурова, параллельный импорт иномарок не будет существенно влиять на их стоимость в меньшую сторону.

Он пояснил, что цены будут двигаться вперед «как минимум на уровень проминфляции».

Накануне директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил о включении в перечень параллельного импорта более 50 автомобильных марок.

До этого Минпромторгом был утвержден обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту. В него включили Kia, Mazda, Ford, Renault, Citroen, Opel, Peugeot, Hyundai, Genesis, Isuzu и Hino.

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