Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах съезда РСПП указал на стабилизацию цен на автомобильном рынке страны, передает РИА Новости.

Наладилась ситуация с логистическими маршрутами, поставками комплектующих и производством комплектующих, отметил он. Кроме того, как указал Мантуров, в России улучшился организационно-производственный процесс. Также сейчас вырисовывается дальнейшая картина с курсами валют, добавил он.

По мнению Мантурова, параллельный импорт иномарок не будет существенно влиять на их стоимость в меньшую сторону.

Он пояснил, что цены будут двигаться вперед «как минимум на уровень проминфляции».

Накануне директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил о включении в перечень параллельного импорта более 50 автомобильных марок.