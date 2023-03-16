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4 часа назад

Toyota может передать завод в Санкт-Петербурге НАМИ

Российская Газетаиещё 5

Российский завод Toyota в Санкт-Петербурге может перейти ФГУП "НАМИ". Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Toyota может передать завод в Санкт-Петербурге НАМИ
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ" - сказал он (цитата по ТАСС).

Завод "Тойота Мотор" был открыт в Шушарах в 2007 году. В сентябре 2022 года компания заявила о невозможности продолжения производства на промышленной площадке в Петербурге. Большую часть сотрудников завода уволили по соглашению сторон в январе.

На заводе выпускались кроссоверы RAV4 и седаны Camry. Кроме непосредственно сборки автомобилей здесь осуществлялась сварка и окраска кузовов, штамповка кузовных деталей, а также производство пластиковых наименований.

Автоновости,Toyota,Денис Мантуров,Минпромторг,
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