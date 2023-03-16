Toyota может передать завод в Санкт-Петербурге НАМИ

Российский завод Toyota в Санкт-Петербурге может перейти ФГУП "НАМИ". Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: Российская Газета Российская Газета

"Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ" - сказал он (цитата по ТАСС).

Завод "Тойота Мотор" был открыт в Шушарах в 2007 году. В сентябре 2022 года компания заявила о невозможности продолжения производства на промышленной площадке в Петербурге. Большую часть сотрудников завода уволили по соглашению сторон в январе.