В 2025 году КамАЗ планирует отказаться от присутствия оператора в кабине беспилотника

В 2025 году КамАЗ планирует отказаться от присутствия человека в кабине беспилотного грузовика. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Игорь Бойцов.

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По его словам, несмотря на первостепенные вопросы, связанные с поддержкой автопрома в условиях санкций, отрасль должна оставаться на современном уровне развития, в том числе по проектам создания беспилотного автотранспорта.

Как известно, пилотным проектом в магистральных перевозках ВАТС определена автотрасса М-11. В этом году КамАЗ выставит для опытных поездок на этом направлении несколько моделей беспилотного грузовика, которые пока будут работать под наблюдением инженера-оператора в кабине.

«В июне КамАЗ запускает беспилотную перевозку грузов по трассе М-11, а в 2025 году планирует отказаться от присутствия операторов в кабине таких грузовиков совсем», – сообщил И. Бойцов.