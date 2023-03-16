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44 минуты назад

В 2025 году КамАЗ планирует отказаться от присутствия человека в кабине беспилотного грузовика

РЖД-Партнер

В 2025 году КамАЗ планирует отказаться от присутствия человека в кабине беспилотного грузовика. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Игорь Бойцов.

В 2025 году КамАЗ планирует отказаться от присутствия оператора в кабине беспилотника
Фото: КамАЗКамАЗ

По его словам, несмотря на первостепенные вопросы, связанные с поддержкой автопрома в условиях санкций, отрасль должна оставаться на современном уровне развития, в том числе по проектам создания беспилотного автотранспорта.

Как известно, пилотным проектом в магистральных перевозках ВАТС определена автотрасса М-11. В этом году КамАЗ выставит для опытных поездок на этом направлении несколько моделей беспилотного грузовика, которые пока будут работать под наблюдением инженера-оператора в кабине.

«В июне КамАЗ запускает беспилотную перевозку грузов по трассе М-11, а в 2025 году планирует отказаться от присутствия операторов в кабине таких грузовиков совсем», – сообщил И. Бойцов.

Как отмечали независимые эксперты, на трассе М-11 нужно будет несколько лет нарабатывать опытный пробег (с применением разных уровней автономности транспорта), который позволит быть уверенным в данной технологии.

Автоновости,Игорь Бойцов,Минпромторг,
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