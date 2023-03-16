Российские активы Toyota могут передать НАМИ

В сентябре прошлого года крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor объявила о решении полностью закрыть свое сборочное предприятие в Санкт-Петербурге. В середине ноября началось увольнение сотрудников, их численность к этому времени составляла более 1 тыс. 900 человек. Завод компании рассчитан на производство 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие было введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России. С марта 2022 года завод приостановил работу из-за разрыва в системе поставок.