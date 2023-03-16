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1 час назад

Toyota может передать завод в Санкт-Петербурге НАМИ

ТАССиещё 1

Toyota может передать российский завод в Санкт-Петербурге подведомственному Минпромторгу России ФГУП "НАМИ". Об этом сообщил в кулуарах съезда РСПП вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Российские активы Toyota могут передать НАМИ
Фото: Александр Демьянчук/ТАССАлександр Демьянчук/ТАСС

"Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ" - сказал он.

Как сообщал Минпромторг РФ в декабре 2022 года, предприятие в Петербурге, которое ранее приостановило работу, проходит процедуру консервации. В министерстве отмечали, что совместно с петербургским правительством прорабатывают возможные варианты развития производственной площадки.

В сентябре прошлого года крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor объявила о решении полностью закрыть свое сборочное предприятие в Санкт-Петербурге. В середине ноября началось увольнение сотрудников, их численность к этому времени составляла более 1 тыс. 900 человек. Завод компании рассчитан на производство 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие было введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России. С марта 2022 года завод приостановил работу из-за разрыва в системе поставок.

Автоновости,Toyota,Денис Мантуров,Правительство Санкт-Петербурга,Российский союз промышленников и предпринимателей,Toyota Motors,Минпромторг,
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