Китайская FAW отказалась от идеи выпуска 1400-сильного гиперкара в Италии

Выпуск 1400-сильного китайского гиперкара Hongqi в Италии отменен.

Фото: Hongqi S9© Silk-FAW Hongqi S9© Silk-FAW

Партнер FAW Group, который обещал запустить производство гиперкаров Hongqi в итальянской «Долине моторов», обвиняется в мошенничестве, поэтому о строительстве завода речь больше не идет. Дальнейшая судьба модели S9 тоже неизвестна. Гиперкар с дизайном от бывшего стилиста Alfa Romeo собирались выпустить в количестве 99 штук и продавать по полтора миллиона долларов.

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Три года назад китайская FAW Group заключила соглашение с молодым стартапом Silk EV и собиралась начать производство гиперкаров Hongqi S9 в итальянской «Долине моторов».

Новоиспеченный партнёр FAW успел даже объявить о планах построить завод в Эмилия-Романья, недалеко от штаб-квартир Ferrari, Lamborghini, Maserati и Pagani. Амбициозный проект вот-вот должен был выйти на финишную прямую, но деятельностью Silk-FAW Automotive внезапно заинтересовалась местная прокуратура.

FAW

Правда, ещё в прошлом году совместное предприятие покинули ключевые топ-менеджеры, а сама компания была переименована в Silk Sports Car Company. До сих пор неясно, вышли ли китайцы из проекта или придумали новую схему сотрудничества, но в руководстве фирмы остался только Джонатан Крейн, основатель загадочного Silk EV с «офисами по всему миру и компетенциями в автомобильной отрасли». Именно ему предстоит отвечать на обвинения в незаконных попытках получить десятки миллионов евро из государственных фондов.

Судьба гибрида Hongqi S9, первую итерацию которого представили ещё в 2019 году, тоже туманна. Для него был заявлены разгон до «сотни» за 1,9 секунды, «максималка» свыше 400 километров в час, а также силовая установка с битурбодвигателем V8 4.0 и тремя электромоторами. Комбинированная отдача должна была составить около 1400 лошадиных сил.

Над обликом двухдверки потрудился бывший дизайнер Alfa Romeo, SEAT и Audi Вальтер де Сильва, поэтому в Silk-FAW придумали историю о единение школ дизайна Востока и Запада.

Партнеры хотели выпустить всего 99 экземпляров S9. Производство, помимо Эмилии-Романья, также планировали организовать в китайской провинции Гирин. Первые поставки были намечены на 2022 год.