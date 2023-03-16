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30 минут назад

АвтоВАЗ резко увеличит темпы производства Lada Vesta NG

Motor.ru

Компания АвтоВАЗ увеличит объемы выпуска новой Lada Vesta до 170 экземпляров в день.

АвтоВАЗ резко увеличит темпы производства Lada Vesta NG
Фото: © Lada© Lada

По данным инсайдерского сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте, в планах производителя — с 20 марта собирать более чем по 120 автомобилей семейства Vesta NG (седанов, универсалов и Cross-версий) в сутки. Однако на этом он не остановится: до конца марта планируется выйти на темп сборки 170 машин в день, что значительно превышает нынешние показатели.

Сейчас первая сборочная линия, с которой сходят Lada Vesta NG, работает в пятидневном режиме с понедельника по пятницу и только в дневную смену, которая длится стандартные восемь часов. На этой неделе с конвейера сходят менее 70 автомобилей в сутки, говорят инсайдеры.

При этом две линии — третья и пятая, которые производят Lada Niva (Legend и Travel) и Lada Granta — будут периодически переводить на «шестидневку». Введение рабочих суббот зависит от наличия сборочных деталей. Собирается ли АвтоВАЗ подключать к шестидневному режиму линию Vesta, пока неясно.

Напомним, производство Lada Vesta NG (new generation или «новое поколение») стартовало в начале марта. Флагмана теперь собирают в Тольятти, а не в Ижевске, как до обновления: завод в Удмуртии временно переключили на производство запчастей.

«Веста» построена на прежней платформе и оснащается теми же моторами, но ее экстерьер и оснащение освежили. До автосалонов новинка должна добраться в мае, стоимость пока неизвестна. Ранее Motor публиковал снимки Vesta в начальной комплектации, которая отличается от более богатых версий штампованными дисками.

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