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17 минут назад

Анонсированный в России седан Omoda попал на фото

Никита Бородкин

Китайские фотошпионы опубликовали первые снимки седана Omoda, который может появиться на российском рынке. Как сообщает «Китайские автомобили», речь идет именно об экспортной модификации, о чем говорят ряд деталей оформления кузова.

Статуса самостоятельной марки в Китае Omoda не имеет — это одна из модельных линий Chery. У попавшего на фото седана название материнского концерна на капоте заменено надписью Omoda — аналогичным образом оформляется кроссовер Omoda C5 в России. Фигурирует название марки и на крышке багажника.

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В самом автомобиле узнается модифицированный Chery Arrizo 5 GT, который вышел на китайский рынок осенью 2022 года. От исходной модели седан отличается радиаторной решеткой, контрастными вставками и противотуманными фарами по краям бампера.

Соцсети

Известно, что Chery комплектует свои автомобили мотором объемом 1,6 литра, который развивает до 197 л.с. Разгоняется Arrizo 5 GT до 100 км/ч за 6 секунд. Вместе с тем в России Omoda уже получила ОТТС на четырехдверный седан, и в документе указан другой двигатель — объемом 1,5 л и мощностью в 113 л.с.

Соцсети

Отметим, что Omoda S5, который должен выйти на рынок весной 2023 года, также создан на базе Arrizo 5. Вероятно, что попавший на фото прототип рано или поздно может появиться на российском рынке как более дорогая версия Omoda S5.

Автоновости,Видео,Chery,Владимир Путин,
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