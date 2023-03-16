Анонсированный в России седан Omoda попал на фото

Китайские фотошпионы опубликовали первые снимки седана Omoda, который может появиться на российском рынке. Как сообщает «Китайские автомобили», речь идет именно об экспортной модификации, о чем говорят ряд деталей оформления кузова.

Статуса самостоятельной марки в Китае Omoda не имеет — это одна из модельных линий Chery. У попавшего на фото седана название материнского концерна на капоте заменено надписью Omoda — аналогичным образом оформляется кроссовер Omoda C5 в России. Фигурирует название марки и на крышке багажника.

В самом автомобиле узнается модифицированный Chery Arrizo 5 GT, который вышел на китайский рынок осенью 2022 года. От исходной модели седан отличается радиаторной решеткой, контрастными вставками и противотуманными фарами по краям бампера.

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Известно, что Chery комплектует свои автомобили мотором объемом 1,6 литра, который развивает до 197 л.с. Разгоняется Arrizo 5 GT до 100 км/ч за 6 секунд. Вместе с тем в России Omoda уже получила ОТТС на четырехдверный седан, и в документе указан другой двигатель — объемом 1,5 л и мощностью в 113 л.с.

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