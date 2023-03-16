Персонал автозаводов в Санкт-Петербурге может сократиться в четыре раза

Число сотрудников, работающих на автозаводах в Санкт-Петербурге, после процедур реорганизации может сократиться с 12 до 3-4 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрия Чернейко.

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«Максимально на предприятиях автопрома [в Санкт-Петербурге], включая поставщиков, работало 12 тыс. человек. После завершения всех процедур, а они не везде завершены, думаю, что останется примерно 3-4 тыс. человек. Это, так скажем, экспертная оценка», - сказал Чернейко.

В Санкт-Петербурге расположены заводы Nissan, Toyota и Hyundai которые занимались выпуском автомобилей. Завод Hyundai не производит машины с марта 2022 года. Toyota полностью закрыла сборочное предприятие в сентябре 2022 года. Бывший завод Nissan будет переориентирован на выпуск моделей «АвтоВАЗа».