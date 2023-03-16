Персонал автозаводов в Санкт-Петербурге может сократиться в четыре раза

Число сотрудников, работающих на автозаводах в Санкт-Петербурге, после процедур реорганизации может сократиться с 12 до 3-4 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрия Чернейко.
«Максимально на предприятиях автопрома [в Санкт-Петербурге], включая поставщиков, работало 12 тыс. человек. После завершения всех процедур, а они не везде завершены, думаю, что останется примерно 3-4 тыс. человек. Это, так скажем, экспертная оценка», - сказал Чернейко.
В Санкт-Петербурге расположены заводы Nissan, Toyota и Hyundai которые занимались выпуском автомобилей. Завод Hyundai не производит машины с марта 2022 года. Toyota полностью закрыла сборочное предприятие в сентябре 2022 года. Бывший завод Nissan будет переориентирован на выпуск моделей «АвтоВАЗа».
Ранее глава Volkswagen Оливер Блюме заявил в интервью немецкой радиостанции NDR о том, что решение о дальнейшей судьбе калужского завода планируется объявить в течение нескольких недель. На площадке собирались модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Завод приостановил работу с марта 2022 года.