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27 минут назад

У купе Alpine A110 появилась «раллийная» спецверсия

Motor.ruиещё 1

Тираж двухдверки Alpine A110 San Remo 73 составит 200 экземпляров, а цена — 89 тысяч евро, на 9 тысяч больше, чем просили за A110 Tour de Corse 75. Машину стилизовали под гоночную берлинетту, плюс добавили в салон номерную плашку. В движение купе по-прежнему приводит бензиновая «турбочетверка» 1.8, которая выдает 300 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента.

У купе Alpine A110 появилась «раллийная» спецверсия
Фото: Motor.ruMotor.ru

Компания Alpine выпустила купе A110 в специальной версии San Remo 73, посвященной победе в одноимённой гонке и первому титулу в WRC. Тираж двухдверки составит 200 экземпляров, цена — 89 тысяч евро (7,3 млн рублей).

Машина окрашена в синий колер Original Caddy Blue, стойки черные, а крыша сделана из тонированного красным углепластика. Черно-белую графику на кузове дополняет малозаметная надпись «San Remo 73» у кромки капота.

Купе получило 18-дюймовые колеса Grand Prix Brilliant Blanc, антрацитовые тормозные суппорты Brembo, затемнённые корпуса фар и черные логотипы. В салоне — кресла-ковши Sabelt с шеститочечными ремнями, обивка микрофиброй, спортивные педали, алюминиевая подставка для ног со стороны пассажира и фирменные коврики Alpine. Напоминанием о коллекционном статусе служит номерная плашка.

Штатно на Alpine A110 San Remo 73 стоят усиленные тормоза, выпускная система с переключаемым клапаном, парктроники, камера заднего вида, аудиосистема Focal и комплекс телеметрии.

Двигатель стандартный — бензиновая «турбочетверка» 1.8 мощностью 300 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» DCT. Разгон до ста у Alpine A110 занимает 4,2 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.

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