Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил передачу завода японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге ФГУП «НАМИ». В беседе с журналистами в кулуарах съезда РСПП он заявил, что данная идея в настоящее время прорабатывается, передает агентство «Прайм».

Производство на площадке приостановили весной прошлого года. Из-за отсутствия возможности поставлять необходимые комплектующие компания осенью приняла решение закрыть завод.

Ранее портал Drom сообщил, что компания Toyota Motor решила инициировать крупный отзыв 196 984 автомобилей 14 различных моделей. Это коснулось Noah/Voxy, Sienta, Corolla, Corolla Sport, Corolla Touring, Crown, bZ4X; Lexus моделей NX250, NX350, NX350h, NX450h+, Suzuki Landy, а также Subaru Solterra.