"АвтоВАЗ" обсуждает с Ираном поставки автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» ведет с Ираном переговоры о поставках автомобилей Lada , рассказал президент отечественного производителя Максим Соколов , передает РИА Новости. Также идут обсуждения о поставках продукции от иранской стороны.

«Мы обсуждаем. Причем и проекты по поставке продукции со стороны Ирана, и нашей продукции в Иран. В начале апреля у меня плановая встреча с чрезвычайный послом», — сказал Мантуров на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей .

Осенью прошлого года председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил, что власти Исламской Республики желают заключить с российской компанией «АвтоВАЗ» соглашение о совместном производстве машин. О том, что в Тегеране не исключают возможность совместного производства автомобилей с Россией, также рассказывал чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.