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16 минут назад

"АвтоВАЗ" обсуждает с Ираном поставки автомобилей Lada

Газета.Ruиещё 3

«АвтоВАЗ» ведет с Ираном переговоры о поставках автомобилей Lada, рассказал президент отечественного производителя Максим Соколов, передает РИА Новости. Также идут обсуждения о поставках продукции от иранской стороны.

"АвтоВАЗ" обсуждает с Ираном поставки автомобилей Lada
Фото: LadaLada

«Мы обсуждаем. Причем и проекты по поставке продукции со стороны Ирана, и нашей продукции в Иран. В начале апреля у меня плановая встреча с чрезвычайный послом», — сказал Мантуров на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Осенью прошлого года председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил, что власти Исламской Республики желают заключить с российской компанией «АвтоВАЗ» соглашение о совместном производстве машин. О том, что в Тегеране не исключают возможность совместного производства автомобилей с Россией, также рассказывал чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.

Ранее сообщалось, что иранский автоконцерн SAIPA подписал дистрибьюторское соглашение о поставках автомобилей на российский рынок.

Автоновости,Lada,Казем Джалали,Максим Соколов,Российский союз промышленников и предпринимателей,Автоваз,
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