Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
41 минуту назад

Toyota Corolla с водородным двигателем загорелась во время тестов

Алиса Селезнёва

Гоночная Toyota GR Corolla, оснащенная работающим на жидком водороде двигателем, загорелась во время тестов на трассе Fuji Speedway. Об этом говорится в заявлении компании-производителя.

Toyota Corolla с водородным двигателем загорелась во время тестов
Фото: mag.toyota.co.ukmag.toyota.co.uk

Инцидент произошел 8 марта. Однако компания сообщила о нем только 15 марта, рассказав, почему именно экспериментальный автомобиль не будет участвовать в гонке Super Taikyu, которая пройдет 18 и 19 марта.

«Во время тестового заезда на Fuji International Speedway произошло возгорание автомобиля из-за утечки водорода из трубы в моторном отсеке», - отмечается в сообщении.

При этом в компании заметили, что возгорание не связано с использованием водородного топлива как таковым. К ЧП привели конструктивные особенности машины.

«Причиной стало ослабление соединения трубопровода из-за вибрации автомобиля, что привело к утечке водорода. Поскольку место соединения трубопровода находится рядом с двигателем, вытекающий водород воспламенился при нагревании», - пояснили в Toyota, пообещав продолжить работу над экспериментальным автомобилем.

Ранее европейский авиаконцерн Airbus пообещал к 2035 году поднять в воздух линейку авиалайнеров с водородными двигателями. В свою очередь в правительстве России была утверждена концепция развития водородной энергетики, согласно которой к 2050 году на мировой рынок должно экспортироваться от 15 до 50 млн тонн водорода в год. При этом эксперты назвали «зеленый» энергетический переход колоссальным вызовом для российской экономики и отметили, что, несмотря на свою перспективность, водород является очень «капризным» в транспортировке видом топлива.

Автоновости,Toyota Corolla,Toyota,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий