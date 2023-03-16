Toyota Corolla с водородным двигателем загорелась во время тестов

Гоночная Toyota GR Corolla, оснащенная работающим на жидком водороде двигателем, загорелась во время тестов на трассе Fuji Speedway. Об этом говорится в заявлении компании-производителя.

Фото: mag.toyota.co.uk mag.toyota.co.uk

Инцидент произошел 8 марта. Однако компания сообщила о нем только 15 марта, рассказав, почему именно экспериментальный автомобиль не будет участвовать в гонке Super Taikyu, которая пройдет 18 и 19 марта.

«Во время тестового заезда на Fuji International Speedway произошло возгорание автомобиля из-за утечки водорода из трубы в моторном отсеке», - отмечается в сообщении.

При этом в компании заметили, что возгорание не связано с использованием водородного топлива как таковым. К ЧП привели конструктивные особенности машины.

«Причиной стало ослабление соединения трубопровода из-за вибрации автомобиля, что привело к утечке водорода. Поскольку место соединения трубопровода находится рядом с двигателем, вытекающий водород воспламенился при нагревании», - пояснили в Toyota, пообещав продолжить работу над экспериментальным автомобилем.