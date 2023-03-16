Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
38 минут назад

Путин высказался о состоянии российского автопрома

Лера Букина

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас важно понять, как добиться сохранения качества российского автопрома для предотвращения монополии. Свою речь глава государства произнес на съезде РСПП, передает РИА Новости.

Путин высказался о состоянии российского автопрома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас не одно такое предприятие, как КАМАЗ, и другие есть. Я знаю, что и конкуренция развивается, нужно эту конкуренцию поддерживать», - подчеркнул Путин.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров указал на стабилизацию цен на автомобильном рынке страны. Наладилась ситуация с логистическими маршрутами, поставками комплектующих и производством комплектующих, отметил он.

Кроме того, как указал Мантуров, в России улучшился организационно-производственный процесс. Также сейчас вырисовывается дальнейшая картина с курсами валют, добавил он. По мнению Мантурова, параллельный импорт иномарок не будет существенно влиять на их стоимость.

Накануне директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил о включении в перечень параллельного импорта более 50 автомобильных марок.

Автоновости,Игорь Бойцов,Денис Мантуров,Владимир Путин,Российский союз промышленников и предпринимателей,Минпромторг,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий