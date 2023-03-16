Путин высказался о состоянии российского автопрома

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас важно понять, как добиться сохранения качества российского автопрома для предотвращения монополии. Свою речь глава государства произнес на съезде РСПП, передает РИА Новости.
«У нас не одно такое предприятие, как КАМАЗ, и другие есть. Я знаю, что и конкуренция развивается, нужно эту конкуренцию поддерживать», - подчеркнул Путин.
Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров указал на стабилизацию цен на автомобильном рынке страны. Наладилась ситуация с логистическими маршрутами, поставками комплектующих и производством комплектующих, отметил он.
Кроме того, как указал Мантуров, в России улучшился организационно-производственный процесс. Также сейчас вырисовывается дальнейшая картина с курсами валют, добавил он. По мнению Мантурова, параллельный импорт иномарок не будет существенно влиять на их стоимость.
Накануне директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил о включении в перечень параллельного импорта более 50 автомобильных марок.