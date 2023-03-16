"АвтоВАЗ" планирует продать не менее 370 тыс. автомобилей в 2023 году

"АвтоВАЗ" планирует продать в текущем году не менее 370 тыс. автомобилей, сообщил журналистам в кулуарах съезда РСПП глава компании Максим Соколов.

Фото: Алена Селезнева/ТАСС Алена Селезнева/ТАСС

"По продажам план меньше <...>, здесь мы будем ориентироваться на спрос, хотелось бы не меньше 370 тыс. автомобилей продать", - сказал он.

При этом в марте компания планирует продать 21 тыс. автомобилей, что на 70% больше, чем в марте 2022 года, а произвести - 27,6 тыс. авто.