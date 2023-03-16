В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили водителя "Газели"

В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи смертельно травмировали водителя другого автомобиля, сообщает МВД республики. Инцидент произошел днем 16 марта в Бабаюртовском районе на 370 км ФАД "Астрахань-Махачкала". Полицейские установили, что из кузова грузовика МАЗ, которым управлял 44-летний водитель, на ходу выпали кирпичи. Груз упал на двигавшийся во встречном направлении "ГА3-3302". После ДТП 57-летний водитель "ГА3-3302" был госпитализирован, в результате тяжких телесных повреждений он скончался в больнице. Ране сообщалось, что в Тульской области водитель грузовика DAF скончался от попадания в салон большого куска асфальта.