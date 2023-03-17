Турецкий кроссовер оказался дороже аналога от Tesla

В Турции открыли предзаказы на первый национальный электромобиль, созданный компанией Togg. Цены на новинку оказались не очень демократичными - флагманский вариант кроссовера Togg T10X оценили намного дороже, чем просят за соразмерный Tesla Model Y.

Фото: Пресс-служба Togg Пресс-служба Togg

Название кроссовера следует расшифровывать следующим образом: T - буква, с которой начинается название страны и производителя, цифра 10 указывает на класс автомобиля - он относится к C-сегменту, ну а X - обозначение принадлежности к касте кроссоверов. Сразу отметим, что в названиях будущих моделей будут цифры 6, 8 и 12, то есть они будут представлены в A-, B- и D-классах.

Togg T10X построен на собственной модульной платформе. Длина автомобиля составляет 4599 мм, ширина - 1886 мм, высота - 1676 мм. Размер колёсной базы на миллиметр уступает Tesla Model Y - 2890 мм. Объём багажного отделения "Тогга" - 441 литр, со сложенными спинками второго ряда - 1515 литров.

Базовая версия оснащена одним электромотором на задней оси, его отдача - 218 л.с. и 350 Нм. Аккумулятор имеет ёмкость 52,4 кВт•ч, запас хода на одной зарядке - 314 км. Такие кроссоверы доступны к заказу на первых порах и просят за них от 953 000 лир (чуть больше 50 тысяч долларов).

Полноприводный вариант Togg T10X с парой электромоторов суммарной мощностью 435 л.с. и крутящим моментом 700 Нм, батареей на 88,5 кВт•ч и запасом хода более 520 км стоит 1 215 000 лир (64 000 долларов). Но такие кроссоверы начнут выпускать только осенью, а для обеспечения права стать одним из 20 000 владельцев нужно в период с 16 по 25 марта разместить заказ, заплатив 60 000 лир (3200 долларов).