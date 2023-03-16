Skoda не возобновит сборку и продажу автомобилей в России

По словам председателя правления Skoda Клауса Зеллмера, остановка производства и продажи автомобилей в феврале 2022 года обошлась чехам примерно в 700 миллионов евро. Спустя год компания так и не нашла возможности возобновить работу в России, а потому ведет переговоры о продаже заводов и торговой сети. Они уже в завершающей фазе, отметил Зеллмер. Шансов, что марка вернётся на наш рынок — нет.

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Финансовые потери связаны с тем, что Skoda поддерживала заводы и торговую сеть в рабочем состоянии целый год. То есть, сотрудников не увольняли, несмотря на то, что бизнес-процессы остановились — с февраля 2022 года Skoda не собирает и не продает автомобили в России.

«Нет шансов на то, чтобы мы в ближайшее время возобновили там [в РФ] производство и продажу [автомобилей]», — сказал председате

По словам Зеллмера, российские предприятия Skoda и торговые точки будут проданы в ближайшее время. Кто именно станет новым владельцем активов, пока неизвестно. Машины компании выпускались на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде: с конвейера первого сходили Skoda Rapid, второго — Octavia, Karoq и Kodiaq.