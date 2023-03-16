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17 минут назад

У Tesla появится бюджетный конкурент

Lenta.ru

Volkswagen представил концепт электромобиля ID. 2all, который станет серийной моделью. После выхода на рынок новинка стоимостью 25 тысяч евро сможет составить конкуренцию Tesla в бюджетном сегменте, сообщает Bloomberg.

У Tesla появится бюджетный конкурент
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Создатели ID. 2all отдают дань уважения двум популярным компактным моделям компании. Volkswagen заявляет, что новинка, которая должна появиться на европейском рынке в 2025 году, будет такой же просторной, как Golf, и такой же недорогой, как Polo.

«Мы быстро трансформируемся, чтобы нести электромобили в массы», — добавил бренд-директор Volkswagen Томас Шефер.

Ожидается, что запас хода у ID. 2all составит около 450 километров. Среди заявленных опций — функция помощи водителю, обновленная мультимедиа-система, а также «умная» навигация, выстраивающая маршрут с учетом расположения зарядных станций. Текущая линейка электромобилей Volkswagen включает седан ID.3, внедорожники ID.4 и ID.5, а также микроавтобус ID. Buzz.

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Tesla доминировала на первом этапе перехода на электромобили, но последний новый автомобиль — Model Y — компания выпустила в 2020 году, и тогда же анонсировала появление недорогой модели стоимостью 25 тысяч долларов, которую так и не выпустила. Volkswagen, в свою очередь, остро нуждается в новом «народном» автомобиле и надеется хотя бы отдаленно приблизиться к успеху Golf (было продано более 35 миллионов единиц), отметили журналисты.

Автоновости,Tesla,Volkswagen,
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