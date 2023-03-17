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1 час назад

Skoda потеряла 700 млн евро и почти договорилась о продаже бизнеса в РФ

Российская Газетаиещё 2

Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen, как и многие европейские автопроизводители, приняла решение в прошлом году свернуть свою деятельность в России. Потери чешского автопроизводителя, по его собственным оценкам, составили примерно 700 млн евро. Возобновлять работу в нашей стране компания не собирается.

Skoda потеряла 700 млн евро и почти договорилась о продаже бизнеса в РФ
Фото: Пресс-служба SkodaПресс-служба Skoda

"Компания ведёт переговоры о продаже [своих] заводов и торговой сети [в РФ]. Они находятся в завершающей фазе", - заявил на пресс-конференции председатель правления Skoda Клаус Зеллмер.

Топ-менеджер также отметил, что шансов на возобновление в России производства и продаж автомобилей нет. На заводах в Калуге и Нижнем Новгороде выпускались модели Skoda Rapid, Octavia, Karoq, Kodiaq, а также Volkswagen Polo и Tiguan.

При этом, с кем велись переговоры о продаже бизнеса Skoda, Зеллмер не уточнил. Ранее "РГ" писала, что владельцев завода Volkswagen в Калуге может стать холдинг "Авилон".

Свои предприятия в России продали Renault и Nissan, готовится передача активов Toyota, владельцем которых опять станет НАМИ, подведомственный Минпромторгу.

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