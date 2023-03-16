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28 минут назад

В "Камазе" не рассматривают открытие производства на заводе Toyota в Петербурге

ТАСС

"Камаз" не рассматривает открытие производства на площадке Toyota в Санкт-Петербурге, который может перейти к подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

В "Камазе" не рассматривают открытие производства на заводе Toyota в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нет, пусть они ["НАМИ"] занимаются", - сказал он, отвечая на вопрос, интересен ли "Камазу" завод Toyota, передачу которого ФГУП "НАМИ" прорабатывает Минпромторг.

Ранее сегодня вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Toyota может передать российский завод в Санкт-Петербурге подведомственному Минпромторгу России ФГУП "НАМИ".

В сентябре прошлого года крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor объявила о решении полностью закрыть свое сборочное предприятие в Санкт-Петербурге. Как сообщал Минпромторг РФ в декабре 2022 года, предприятие в Петербурге, которое ранее приостановило работу, проходит процедуру консервации.

Автоновости,Toyota,Сергей Когогин,Денис Мантуров,Toyota Motors,Минпромторг,
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