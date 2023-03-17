Kaiyi представила в России кроссоверы X3 и X3 Pro

Компания Kaiyi привезла в Россию два новых компактных кроссовера, выпуск которых планируется наладить на заводе «Автотор» в Калининграде. Презентация моделей X3 и X3 Pro состоялась в Москве.

Фото: «Газета.Ru» «Газета.Ru»

По размерам новинки от Kaiyi схожи со знакомой россиянам моделью Kia Seltos. Длина Kaiyi X3 и X3 Pro составляет 4000 мм, а колесная база — 2632 мм.

«Газета.Ru»

Kaiyi X3 оснащен атмосферным мотором объемом 1,5 л (116 л.с.), а X3 Pro — турбодвигателем 1,5 л мощностью 147 л.с. Оба мотора работают в связке с вариатором.

Внешне оба кроссовера отличаются оформлением передней части (с разделенной решеткой радиатора у X3 Pro) и разными бамперами, а в салоне у X3 дисплеи цифровой «приборки» и мультимедиа визуально объединены в один экран, в отличие от X3 Pro.

«Газета.Ru»

Планируется, что уже в 2023 году модельный ряд Kaiyi также пополнится среднеразмерным кроссовер X7 Kunlun. Он получил турбомотор объемом 2,0 л, который развивает 249 л.с.