Kaiyi представила в России кроссоверы X3 и X3 Pro

Компания Kaiyi привезла в Россию два новых компактных кроссовера, выпуск которых планируется наладить на заводе «Автотор» в Калининграде. Презентация моделей X3 и X3 Pro состоялась в Москве.
По размерам новинки от Kaiyi схожи со знакомой россиянам моделью Kia Seltos. Длина Kaiyi X3 и X3 Pro составляет 4000 мм, а колесная база — 2632 мм.
Kaiyi X3 оснащен атмосферным мотором объемом 1,5 л (116 л.с.), а X3 Pro — турбодвигателем 1,5 л мощностью 147 л.с. Оба мотора работают в связке с вариатором.
Внешне оба кроссовера отличаются оформлением передней части (с разделенной решеткой радиатора у X3 Pro) и разными бамперами, а в салоне у X3 дисплеи цифровой «приборки» и мультимедиа визуально объединены в один экран, в отличие от X3 Pro.
Планируется, что уже в 2023 году модельный ряд Kaiyi также пополнится среднеразмерным кроссовер X7 Kunlun. Он получил турбомотор объемом 2,0 л, который развивает 249 л.с.
Ранее сообщалось, что цены кроссоверов Kaiyi стартуют от 1,8 млн рублей, новинки ожидаются в середине апреля, сейчас заканчиваются сертификационные мероприятия.