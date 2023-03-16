В РФ появились кроссоверы Mazda CX-8 за два миллиона рублей

Праворульные автомобили 2022 и 2023 годов выпуска предлагают привезти под заказ продавцы из Владивостока и Хабаровска. Еще один автосалон из Находки может доставить из Южной Кореи кроссовер с левым расположением руля. Однако стоимость такой модели составит уже 3,6 миллиона рублей. Ознакомиться с доступными предложениями можно на официальных сайтах дилерских центров.

Mazda CX-8 дебютировал в Японии в 2017 году. Несмотря на то, что по габаритам кроссовер немного уступает знакомому россиянам CX-9, в салоне младшей модели предусмотрено три ряда сидений. Причем средний ряд в зависимости от модификации может быть с двумя или тремя посадочными местами.

В оснащение кроссовера входит мультимедийная система с 10,3-дюймовым тачскрином, трехзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, парктроники, камера заднего вида и функция контроля слепых зон.

Российские дилеры предлагают полноприводные CX-8 с 2,2-литровым дизелем, отдача которого составляет 190 лошадиных сил. Пару агрегату составляет шестидиапазонная автоматическая трансмиссия.

В зависимости от автосалона стоимость праворульных кроссоверов составляет от 2,1 до 2,6 миллиона рублей. За автомобиль с левым рулем придется заплатить минимум 3,6 миллиона рублей.