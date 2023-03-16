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1 час назад

КамАЗ займется производством внедорожников для «Газпрома»

Motor.ru

Разработку будущих проектов лично обсудили генеральный директор отечественного автогиганта Сергей Когогин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. В рамках встречи топ-менеджеры согласовали созданием междугороднего автобуса и внедорожного автомобиля, которые будут работать на природном газе. Подробности о новых проектов в российских компаниях не раскрыли.

КамАЗ займется производством внедорожников для «Газпрома»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Предыдущая совместная работа компаний вылилась в создание вахтового автобуса КамАЗ-6250. Пассажирскую машину с цельным монокузовом вместимостью 32 человека построили на базе двухосного грузового шасси модели 43502. При этом инженерам пришлось существенно модифицировать ходовую часть для повышения комфорта. В результате автобус получил передние длиннолистовые рессоры и пневматические элементы сзади.

В движение автобус приводит 290-сильный мотор, в паре с которым работает шестиступенчатая автоматическая трансмиссия. В списке опций машины присутствует кондиционер, отопитель и автоматическая подножка для удобства пассажиров.

Ранее стало известно, что КамАЗ пробует ещё раз запустить в серию автобус под индексом 4290. Пилотный проект машины представили ещё три года назад.

Автоновости,Сергей Когогин,Алексей Миллер,Газпром,
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