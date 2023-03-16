КамАЗ займется производством внедорожников для «Газпрома»

Разработку будущих проектов лично обсудили генеральный директор отечественного автогиганта Сергей Когогин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. В рамках встречи топ-менеджеры согласовали созданием междугороднего автобуса и внедорожного автомобиля, которые будут работать на природном газе. Подробности о новых проектов в российских компаниях не раскрыли.

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Предыдущая совместная работа компаний вылилась в создание вахтового автобуса КамАЗ-6250. Пассажирскую машину с цельным монокузовом вместимостью 32 человека построили на базе двухосного грузового шасси модели 43502. При этом инженерам пришлось существенно модифицировать ходовую часть для повышения комфорта. В результате автобус получил передние длиннолистовые рессоры и пневматические элементы сзади.

В движение автобус приводит 290-сильный мотор, в паре с которым работает шестиступенчатая автоматическая трансмиссия. В списке опций машины присутствует кондиционер, отопитель и автоматическая подножка для удобства пассажиров.