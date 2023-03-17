Nokian Tyres получила от "Татнефти" €285 млн за шинный бизнес в России

Nokian Tyres получила от ПАО «Татнефть» €285 млн евро за свой шинный бизнес в России, сообщила пресс-служба финской компании.

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«После прохождения регистрационных формальностей в России сделка будет завершена, и деятельность Nokian Tyres в России прекратится», — говорится в сообщении. В компании заявили, что процесс ухода был долгим, но они довольны, что находятся на финальной стадии.

Согласно постановлению правительственной комиссии РФ, общая допустимая цена сделки, определенная комиссией, составляет 23,05 млрд рублей. Окончательные итоги сделки будут отражены в отчете за I квартал 2023 года, который будет представлен 25 апреля текущего года, добавили в Nokian Tyres.