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16 минут назад

Nokian Tyres получила от "Татнефти" €285 млн за шинный бизнес в России

Газета.Ruиещё 1

Nokian Tyres получила от ПАО «Татнефть» €285 млн евро за свой шинный бизнес в России, сообщила пресс-служба финской компании.

Nokian Tyres получила от "Татнефти" €285 млн за шинный бизнес в России
Фото: Nokian TyresNokian Tyres

«После прохождения регистрационных формальностей в России сделка будет завершена, и деятельность Nokian Tyres в России прекратится», — говорится в сообщении. В компании заявили, что процесс ухода был долгим, но они довольны, что находятся на финальной стадии.

Согласно постановлению правительственной комиссии РФ, общая допустимая цена сделки, определенная комиссией, составляет 23,05 млрд рублей. Окончательные итоги сделки будут отражены в отчете за I квартал 2023 года, который будет представлен 25 апреля текущего года, добавили в Nokian Tyres.

Финский производитель шин Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году примерно 80% шин компании для легковых автомобилей произвели на территории РФ. О продаже своего бизнеса в России с передачей его ПАО «Татнефть», в том числе завода в городе Всеволожске Ленинградской области, производитель шин объявил в октябре прошлого года.

Автоновости,Татнефть,
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