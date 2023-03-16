Анонсирован выпуск двух новых моделей "Москвича"

Под маркой московского автозавода «Москвич» планируется запустить до конца 2023 года SUV и седан, рассказал гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что российский автогигант «Камаз» является технологическим партнером столичной производственной площадки.

Когогин пояснил, что новые модели появятся ориентировочно в четвертом квартале 2023 года. Он добавил, что машины по размеру будут несколько больше, чем первая модель («Москвич-3»).

Стоимость новых моделей пока не называется. Вместе с тем, первые машины, сошедшие с конвейера обновленного завода, планируется направлять на реализацию по цене от 1,97 млн рублей.

Уточняется, что «Москвич-3» в дилерских центрах Москвы будет представлен в пяти цветах - белом, сером, голубом, черном и красном.