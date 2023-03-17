Кроссоверы Mercedes GLA и GLB обновили по лекалам младших родственников

Посвежевшие модели немецкой марки получили подкорректированную внешность, свежую версию мультимедиа и модернизированную технику.

Компания Mercedes-Benz обновила A-Class и B-Class в октябре прошлого года, обновленные седан и универсал CLA были представлены в январе 2023-го, а теперь пришло время кроссоверам GLA и GLB преодолеть примерно тот же путь. Напомним, «приподнятый» родственник A-Класса появился в 2013 году и сменил поколение в 2019-м, в том же году стартовало и производство «старшего брата» B-Класса. Сегодня немецкий производитель рассказал подробнее об изменениях Mercedes-Benz GLA и GLB, а также их AMG-версий.

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Корректировки в экстерьере кроссоверов видны по переработанному переднему бамперу – иначе оформлены интегрированные в нижнюю часть воздухозаборники, а также по слегка видоизменённой решётке радиатора. Форма головной оптики и задних фонарей у обеих моделей осталась прежней, но светодиодную графику немного подправили (LED-оптика теперь уже в «базе»). Обновлённым GLA и GLB стал доступен новый цвет – синий металлик, кроме того, кроссоверы получили колёсные диски в четырёх новых вариантах дизайна размером 18 и 20 дюймов (базовыми являются 17-дюймовые «катки»).

Посвежевшие Mercedes GLA и GLB получили информационно-развлекательную систему MBUX последней версии с беспроводным подключением Android Auto и Apple CarPlay, а также с улучшенным голосовым помощником, который способен запоминать предпочтения водителя. У базовых версий размер виртуального щитка приборов составляет 7 дюймов, а тачскрина мультимедиа – 10,25 дюймов. Для вариантов побогаче предусмотрен вариант с двумя дисплеями диагональю 10,25 дюймов.

В салоне появился дополнительный порт USB-C с подсветкой: он быстрее заряжает устройства. Ещё модели получили современное двухспицевое рулевое колесо с подогревом и 10-цветную подсветку салона. В базовое оснащение входит камера заднего вида, а опционально доступен комплекс камер с 360-градусным обзором. Впервые GLA и GLB доступны с системой помощи при маневрировании с прицепом.

У обновлённых Mercedes-Benz GLA и GLB есть переднеприводные исполнения GLA 180/GLB 180 и GLA 200/GLB 200, которые оснащаются бензиновым турбомотором объёмом 1,3 литра мощностью 136 и 163 л.с. соответственно. Под капотом у полноприводных вариантов GLA 220/GLB 220 и GLA 250/GLB 250 находится 2,0-литровый двигатель с отдачей 190 и 224 л.с. соответственно. Все перечисленные моторы входят в состав мягкогибридной установки и работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, который даёт 14-сильную прибавку на старте.

Двухлитровые дизели «электродовеска» не получили. Варианты GLA 180 d/GLB 180 d предлагаются только с передним приводом и 116-сильным мотором, тогда как имеющие 150-сильный двигатель версии GLA 200 d/GLB 200 d могут быть как с передним, так и с полным приводом. Исполнения GLA 220 d/GLB 220 d предлагаются только с полноприводной системой и дизелем мощностью 190 л.с.

У кроссовера Mercedes-Benz GLA есть ещё плагин-гибридная модификация GLA 250 e, которую оснастили иной силовой установкой, при этом её совокупная отдача осталась прежней – 218 л.с. Бензиновый турбомотор объёмом 1,3 литра теперь выдаёт 163 л.с. (у дореформенной версии – 160 л.с.). Кроме того, у электродвигателя мощность подросла со 102 до 109 л.с. Максимальный запас хода при движении только на электротяге у гибридного кроссовера составляет 70 км.

Mercedes-Benz

У «заряженных» версий Mercedes-AMG GLA и GLB только одно исполнение – 35 4Matic. «Горячие» полноприводные кроссоверы получили 306-сильный 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор, который тоже работает в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». В пару предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач DCT. На разгон с места до «сотни» такому GLA потребуется 5,2 секунды, а у GLB на выполнение этого упражнения уйдёт 5,5 секунды.