Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Отменить пошлину на импортные автомобили предлагают в России

Deita.ru

Упростить приобретение зарубежных автомобилей для россиян предлагает автор петиции на портале Российских общественных инициатив, сообщает ИА DEITA.RU.

В России предлагают отменить пошлину на импортные автомобили
Фото: Deita.ruDeita.ru

В существующей экономической ситуации россиянам не так просто приобрести импортный автомобиль, полагает автор петиции. Речь идёт о гибридных автомобилях, к достоинствам которых можно отнести большую экологичность по сравнению с машинами, у которых установлен обычный двигатель внутреннего сгорания. Также такие автомобили можно назвать экономичным видом транспорта, указывает автор. Привлекательной может показаться и цена «гибридов».

Тем не менее, чтобы упростить жизнь и физлицам, и представителям бизнеса, автор петиции предлагает отменить госпошлину на ввоз импортных автомобилей с гибридной силовой установкой.

«Улучшится экономическое положение тех граждан и бизнеса, которые приобретают такой автомобиль без уплаты пошлин. Будет иметь место снижение транспортных расходов, следовательно, высвободившиеся средства могут быть вложены в развитие бизнеса, что может хорошо повлиять на экономику в целом», – уверен автор инициативы, который напоминает, что поддержка и развитие бизнеса – одна из приоритетных задач правительства РФ.

Государственную пошлину следует отменить на полгода, как предлагает автор.

Несмотря на описанные автором плюсы предложения, пользователи портала петиций не очень радушно встретили инициативу. Она собрала 154 голоса «против» и лишь 93 голоса «за». Однако ситуация ещё может поменяться – до окончания голосования ещё почти год, завершится оно 10 марта 2024 года.

Автоновости,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий