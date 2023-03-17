В России предлагают отменить пошлину на импортные автомобили

Упростить приобретение зарубежных автомобилей для россиян предлагает автор петиции на портале Российских общественных инициатив, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: Deita.ru Deita.ru

В существующей экономической ситуации россиянам не так просто приобрести импортный автомобиль, полагает автор петиции. Речь идёт о гибридных автомобилях, к достоинствам которых можно отнести большую экологичность по сравнению с машинами, у которых установлен обычный двигатель внутреннего сгорания. Также такие автомобили можно назвать экономичным видом транспорта, указывает автор. Привлекательной может показаться и цена «гибридов».

Тем не менее, чтобы упростить жизнь и физлицам, и представителям бизнеса, автор петиции предлагает отменить госпошлину на ввоз импортных автомобилей с гибридной силовой установкой.

«Улучшится экономическое положение тех граждан и бизнеса, которые приобретают такой автомобиль без уплаты пошлин. Будет иметь место снижение транспортных расходов, следовательно, высвободившиеся средства могут быть вложены в развитие бизнеса, что может хорошо повлиять на экономику в целом», – уверен автор инициативы, который напоминает, что поддержка и развитие бизнеса – одна из приоритетных задач правительства РФ.

Государственную пошлину следует отменить на полгода, как предлагает автор.