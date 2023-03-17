В России предлагают отменить пошлину на импортные автомобили

Упростить приобретение зарубежных автомобилей для россиян предлагает автор петиции на портале Российских общественных инициатив, сообщает ИА DEITA.RU.
В существующей экономической ситуации россиянам не так просто приобрести импортный автомобиль, полагает автор петиции. Речь идёт о гибридных автомобилях, к достоинствам которых можно отнести большую экологичность по сравнению с машинами, у которых установлен обычный двигатель внутреннего сгорания. Также такие автомобили можно назвать экономичным видом транспорта, указывает автор. Привлекательной может показаться и цена «гибридов».
Тем не менее, чтобы упростить жизнь и физлицам, и представителям бизнеса, автор петиции предлагает отменить госпошлину на ввоз импортных автомобилей с гибридной силовой установкой.
«Улучшится экономическое положение тех граждан и бизнеса, которые приобретают такой автомобиль без уплаты пошлин. Будет иметь место снижение транспортных расходов, следовательно, высвободившиеся средства могут быть вложены в развитие бизнеса, что может хорошо повлиять на экономику в целом», – уверен автор инициативы, который напоминает, что поддержка и развитие бизнеса – одна из приоритетных задач правительства РФ.
Государственную пошлину следует отменить на полгода, как предлагает автор.
Несмотря на описанные автором плюсы предложения, пользователи портала петиций не очень радушно встретили инициативу. Она собрала 154 голоса «против» и лишь 93 голоса «за». Однако ситуация ещё может поменяться – до окончания голосования ещё почти год, завершится оно 10 марта 2024 года.