Стало известно о возможной передаче петербургского завода Toyota ФГУП «НАМИ»

Завод японского автоконцерна Toyota в Петербурге могут передать научного центру — ФГУП «НАМИ», об этом рассказал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

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По его словам, производство на предприятии было приостановлено еще 4 марта 2022 года. Осенью стало известно о закрытии завода, так как появились проблемы с поставками необходимых комплектующих.

«Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ», — анонсировал возможную передачу Мантуров.