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1 час назад

Стало известно о возможной передаче петербургского завода Toyota ФГУП «НАМИ»

Lenta.ru

Завод японского автоконцерна Toyota в Петербурге могут передать научного центру — ФГУП «НАМИ», об этом рассказал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

Стало известно о возможной передаче петербургского завода Toyota ФГУП «НАМИ»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, производство на предприятии было приостановлено еще 4 марта 2022 года. Осенью стало известно о закрытии завода, так как появились проблемы с поставками необходимых комплектующих.

«Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ», — анонсировал возможную передачу Мантуров.

В декабре сообщалось, что завод Toyota после приостановки работы проходит процедуру консервации. Toyota заявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Петербурге, который работал в стране 15 лет, в конце сентября.

Автоновости,Toyota,Денис Мантуров,Минпромторг,
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