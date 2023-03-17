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24 минуты назад

Электрический кроссовер Audi Q6 E-Tron 2024 вышел на тесты перед дебютом в этом году

PNZdrive

Фотошпионы фотографировали Q6 e-tron в течение почти двух лет, но ожидание почти подошло к концу, поскольку Audi начала тизерную кампанию кроссовера. Показанный здесь в виде прототипа электромобиль поможет возглавить «крупнейшее наступление моделей в истории бренда», поскольку Q6 e-tron станет одной из более чем 20 новых моделей, представленных к 2025 году. Из них десять новых моделей являются электрическими.

Audi Q6 E-Tron 2024 готовится к дебюту в этом году
Фото: PNZdrivePNZdrive

На данный момент Audi мало что говорит, но Q6 e-tron станет первым автомобилем на базе PPE, и у него будет электрическая система на 800 вольт, которая должна обеспечивать быструю подзарядку. Q6 e-tron будет предлагаться как в стандартной форме, так и в форме кроссовера-купе. Фотошпионы также засняли переднюю часть без маскировки, и она будет иметь полностью закрытую решетку серебристого цвета, которая окружена раздельными осветительными приборами. Верхние фары имеют пиксельный дизайн, что говорит о том, что их можно настраивать, как на Q4 e-tron.

Более свежие шпионские фотографии дали нам представление о салоне, который включает в себя цифровую комбинацию приборов и отдельно стоящую информационно-развлекательную систему. К ним присоединяются многоуровневая приборная панель, тонкие вентиляционные отверстия и минималистская центральная консоль, в которой почти нет распределительного устройства. Кроссовер также оснащен рулевым колесом с плоским дном, которое, похоже, используется совместно с Q4 e-tron.

Характеристики производительности являются самой большой загадкой, но модель может иметь аккумуляторную батарею примерно на 100 кВтч, а также систему полного привода с двумя двигателями, развивающую 469 л.с. и 800 Нм. Ожидаются дополнительные настройки, и может быть RS Q6 e-tron мощностью до 637 л.с.

PNZdrive
Автоновости,Audi,
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