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11 минут назад

АвтоВАЗ переименует бывший завод Nissan: название уже выбрано

Motor.ru

Бывший автомобильный завод Nissan переименуют в «Лада Санкт-Петербург».

АвтоВАЗ переименует бывший завод Nissan
Фото: © Nissan© Nissan

Об этом журналистам заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, новое название предстоит утвердить как правлению российского автогиганта, который выступает оператором петербургского предприятия, так и властям Санкт-Петербурга в соответствии с региональным законодательством. Предложение по переименованию сборочной площадки уже вынесено на обсуждение, и в ближайшее время будет принято окончательное решение.

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Автомобильный завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в Санкт-Петербурге выпускал модели Qashqai, X-Trail и Murano, однако весной прошлого года производство было остановлено. Осенью Nissan объявил об уходе с российского рынка, а уже в феврале 2023-го петербургская сборочная площадка перешла АвтоВАЗу за символический один евро (на тот момент — 76 рублей). Для Nissan же предусмотрен опцион обратного выкупа в течение шести лет, если японская сторона захочет вернуть себе завод и этот шаг одобрит российское правительство.

АвтоВАЗ выступает оператором предприятия, и в 2023 году намерен перезапустить сборку автомобилей с партнерстве с пока неназванным китайским партнером. Официально подтверждено лишь то, что на бывшем заводе Nissan будут собирать китайские автомобили под маркой Lada: это будут модели классов С и D, а именно седаны и кроссоверы, которые не составят конкуренции модельной линейке российского бренда.

Инсайдеры прочат в партнеры АвтоВАЗу китайскую корпорацию FAW. Они утверждают, что на конвейер встанет кроссовер Bestune T77, с которым россияне уже знакомы — модель представлена на нашем рынке, ее поставляют из Китая. В случае, если Bestune T77 действительно «пропишется» на петербургском заводе, его будут выпускать не под оригинальной маркой FAW, а как модель Lada.

Производство на экс-заводе Nissan по плану стартует во второй половине нынешнего года.

Также АвтоВАЗ намеревается организовать в Санкт-Петербурге производство отечественных электромобилей, а именно E-Neva оборонного концерна «Алмаз-Антей». Прототип модели были представлен летом минувшего года, за модульную платформу-скейтборд отвечал Обуховский завод, за дизайн — Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого.

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