Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

До России могут добраться автомобили киргизского производства

Motor.ru

В Киргизии откроют автозавод, машины которого могут привезти в Россию.

До России могут добраться автомобили киргизского производства
Фото: © Кабинет Министров Кыргызской Республики© Кабинет Министров Кыргызской Республики

Его построят в 50 километрах от Бишкека, а технологическим партнером станет узбекская автокомпания «Узавтосаноат», выпускающая машины Chevrolet на мощностях UzAuto Motors. Об этом сообщается на сайте Кабмина Киргизии. В год предприятие планирует выпускать более 30 тысяч автомобилей, и немалый объем придется на Россию, уверены эксперты.

На первом этапе на заводе наладят крупноузловую сборку, создав 500 рабочих мест. В течение трех первый лет он будет выпускать до 10 тысяч машин, а затем локализацию начнут повышать. К 4-5 году она должна составить 15-20 процентов, а объем производства — более 20 тысяч машин в год. Мелкоузловой выпуск планируют наладить на шестой год работы завода.

К тому моменту с конвейера будет сходить уже больше 30 тысяч автомобилей ежегодно, а комплектующие для них будут изготавливать местные компании. При этом продукцию освободят от НДС, дадут заводу преференции по госзакупке и другие поблажки.

Что касается моделей, то на первых порах планируется выпуск Chevrolet в партнерстве с «Узавтосаноатом» и коммерческих Isuzu. Первые будут стоить от 13 тысяч долларов (около 990 тысяч рублей), вторые — от 28 тысяч (2,1 миллиона рублей). Производство планируют начать уже в 2023 году.

Таким образом, благодаря киргизско-узбекскому заводу в Россию могут вернуться дешевые Chevrolet, считают эксперты. В пользу этого говорит низкая стоимость ввоза благодаря членству в ЕАЭС, а также размеры рынков: киргизский слишком мал для намеченных объемов, а российский нуждается в поставках. Однако все упирается в соглашения с General Motors: возможно, в Россию придется продавать под другой маркой.

В феврале в Узбекистане начали собирать седаны Chevrolet Onix. Одноклассник Lada Vesta на платформе Global Emerging Markets (GEM), которая также лежит в основе Tracker, оснащается трехцилиндровыми двигателями объемом 1,2 литра с наддувом и без. Начальная цена не превышает миллиона в пересчете на рубли.

Автоновости,Chevrolet Onix,Lada Vesta,Isuzu,Chevrolet,Lada,General Motors,ЕАЭС,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий