До России могут добраться автомобили киргизского производства

В Киргизии откроют автозавод, машины которого могут привезти в Россию.

Фото: © Кабинет Министров Кыргызской Республики © Кабинет Министров Кыргызской Республики

Его построят в 50 километрах от Бишкека, а технологическим партнером станет узбекская автокомпания «Узавтосаноат», выпускающая машины Chevrolet на мощностях UzAuto Motors. Об этом сообщается на сайте Кабмина Киргизии. В год предприятие планирует выпускать более 30 тысяч автомобилей, и немалый объем придется на Россию, уверены эксперты.

На первом этапе на заводе наладят крупноузловую сборку, создав 500 рабочих мест. В течение трех первый лет он будет выпускать до 10 тысяч машин, а затем локализацию начнут повышать. К 4-5 году она должна составить 15-20 процентов, а объем производства — более 20 тысяч машин в год. Мелкоузловой выпуск планируют наладить на шестой год работы завода.

К тому моменту с конвейера будет сходить уже больше 30 тысяч автомобилей ежегодно, а комплектующие для них будут изготавливать местные компании. При этом продукцию освободят от НДС, дадут заводу преференции по госзакупке и другие поблажки.

Что касается моделей, то на первых порах планируется выпуск Chevrolet в партнерстве с «Узавтосаноатом» и коммерческих Isuzu. Первые будут стоить от 13 тысяч долларов (около 990 тысяч рублей), вторые — от 28 тысяч (2,1 миллиона рублей). Производство планируют начать уже в 2023 году.

Таким образом, благодаря киргизско-узбекскому заводу в Россию могут вернуться дешевые Chevrolet, считают эксперты. В пользу этого говорит низкая стоимость ввоза благодаря членству в ЕАЭС, а также размеры рынков: киргизский слишком мал для намеченных объемов, а российский нуждается в поставках. Однако все упирается в соглашения с General Motors: возможно, в Россию придется продавать под другой маркой.