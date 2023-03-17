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1 час назад

Renault проведет презентацию Renault Clio нового поколения 18 апреля 2023 года

Car.ru

Официальная презентация Renault Clio 5 поколения состоится уже 18 апреля 2023 года.

Презентация Renault Clio нового поколения пройдет 18 апреля
Фото: Car.ruCar.ru

Производитель планирует продемонстрировать важные обновления в автомобиле, которые обеспечивают его конкурентоспособность в сегменте В. Известно, что сейчас компания завершает мероприятия к презентации новинки.

Renault Clio 5 генерации отличается не только современным внешним видом и салоном. Отмечается, что автомобиль получил улучшенное оборудование и оптимизированные силовые агрегаты. Эксперты отмечают, что модель почти ни разу не была замечена на тестах. От прежнего поколения это отличается ярким внешним видом.

Напомним, что в скором времени компания откажется от модели Clio. На ее место придет совершенно новый Renault 5 в современном исполнении. Известно, что большая часть обновлений, которые будут продемонстрировано уже в апреле, находится в передней части кузова. Здесь установлены узкие фары со светодиодами. Еще одна особенность - спортивное оформление решетки радиатора, которая досталась модели от Austral.

На корме кузова тоже будут заметные изменения. Самой сильной стороной новинки является салон. Здесь производитель предусмотрел мультимедийный комплекс Easy Link. Он получит новые возможности коннекта.

Модель сохранит прежнюю моторную гамму. В ней будут представлены бензиновые, дизельные и газовые двигатели. Кроме того, будет гибридное исполнение. Специалисты поработали над механической и автоматической КПП, чтобы повысить эффективность их работы. В продаже новое поколение модели должно появиться уже летом.

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