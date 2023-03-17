Презентация Renault Clio нового поколения пройдет 18 апреля

Официальная презентация Renault Clio 5 поколения состоится уже 18 апреля 2023 года.

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Производитель планирует продемонстрировать важные обновления в автомобиле, которые обеспечивают его конкурентоспособность в сегменте В. Известно, что сейчас компания завершает мероприятия к презентации новинки.

Renault Clio 5 генерации отличается не только современным внешним видом и салоном. Отмечается, что автомобиль получил улучшенное оборудование и оптимизированные силовые агрегаты. Эксперты отмечают, что модель почти ни разу не была замечена на тестах. От прежнего поколения это отличается ярким внешним видом.

Напомним, что в скором времени компания откажется от модели Clio. На ее место придет совершенно новый Renault 5 в современном исполнении. Известно, что большая часть обновлений, которые будут продемонстрировано уже в апреле, находится в передней части кузова. Здесь установлены узкие фары со светодиодами. Еще одна особенность - спортивное оформление решетки радиатора, которая досталась модели от Austral.

На корме кузова тоже будут заметные изменения. Самой сильной стороной новинки является салон. Здесь производитель предусмотрел мультимедийный комплекс Easy Link. Он получит новые возможности коннекта.