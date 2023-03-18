Land Rover Freelander II назван надежным кроссовером премиум-класса

На рынке премиальных кроссоверов сложно найти вариант с оптимальной стоимостью. Эксперты назвали лидера по данному показателю.

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Автомобильные эксперты выделили Land Rover Freelander II в сегменте паркетников премиального класса. Они отметили его надежность в эксплуатации и вменяемую стоимость на рынке.

Кузов автомобиля почти не подвергается образованию коррозии. Кроме того, модель может привлечь внимание покупателя современным оформлением. Любители поездок за пределами асфальта тоже найдут в нем плюсы - он отличается хорошими внедорожными показателями.

Напомним, что кроссовер Land Rover Freelander 2 генерации выпускался с конвейерной линии в период с 2007 по 2014 год. Он входит в сегмент компактных кроссоверов, несмотря на то, что по габаритам обходит Nissan Qashqai и KIA Sportage.

Автомобиль появился в модельной линейке производителя в тот момент, когда компания находилась под руководством Ford. По этой причине для Freelander II используется платформа от некоторых моделей Ford и Volvo. В списке преимуществ паркетника можно выделить комфорт и оснащение. По данным параметрам он соответствует премиальному классу. Дорожный просвет автомобиля достигает 21 см.