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30 минут назад

Land Rover Freelander II назван надежным кроссовером премиум-класса

Car.ruиещё 1

На рынке премиальных кроссоверов сложно найти вариант с оптимальной стоимостью. Эксперты назвали лидера по данному показателю.

Land Rover Freelander II назван надежным кроссовером премиум-класса
Фото: Car.ruCar.ru

Автомобильные эксперты выделили Land Rover Freelander II в сегменте паркетников премиального класса. Они отметили его надежность в эксплуатации и вменяемую стоимость на рынке.

Кузов автомобиля почти не подвергается образованию коррозии. Кроме того, модель может привлечь внимание покупателя современным оформлением. Любители поездок за пределами асфальта тоже найдут в нем плюсы - он отличается хорошими внедорожными показателями.

Напомним, что кроссовер Land Rover Freelander 2 генерации выпускался с конвейерной линии в период с 2007 по 2014 год. Он входит в сегмент компактных кроссоверов, несмотря на то, что по габаритам обходит Nissan Qashqai и KIA Sportage.

Автомобиль появился в модельной линейке производителя в тот момент, когда компания находилась под руководством Ford. По этой причине для Freelander II используется платформа от некоторых моделей Ford и Volvo. В списке преимуществ паркетника можно выделить комфорт и оснащение. По данным параметрам он соответствует премиальному классу. Дорожный просвет автомобиля достигает 21 см.

Несмотря на то, что Land Rover Freelander является лидером в своем классе, у него есть ряд недостатков. Самый существенный - обслуживание и ремонт, которые занимают у владельцев много финансов. Кроме того, такой транспорт не подойдет для семейных поездок на дальние расстояния, так как здесь не предусмотрено вместительное багажное отделение. Еще одна проблема заключается в том, что на вторичном рынке не так просто найти экземпляр в хорошем состоянии. Ранние экземпляры страдают от стремительного разряда аккумуляторов. Даже в летнее время батарея может садиться.

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