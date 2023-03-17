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1 час назад

FAW поднял цены на модель Bestune T77 в России в марте 2023 года

Car.ru

Китайский кроссовер FAW Bestune T77 подорожал у дилеров в марте 2023 года. Все комплектации модели прибавили в цене 4.3 - 4.8%.

FAW поднял в России цены на все комплектации модели Bestune T77
Фото:  FAW FAW

Автопроизводитель FAW предлагает покупателям в России сразу несколько моделей. Самой бюджетной в линейке считается Bestune T77, которая представляет собой кроссовер. После изменения прайс-листа в марте 2023 года данная модель оценивается в 2.1 млн рублей. За такую сумму можно получить паркетник в исполнении Luxury MT, которое отличается механической КПП.

Комплектация Luxury DCT теперь продается за 2.2 млн рублей. От базового исполнения такой паркетник отличается наличием роботизированной коробки передач на 7 передач. Кроме того, в салоне предусматривается виртуальная приборная панель с дисплеем на 12.3 дюйма. В базовой версии предусмотрен экран на 8 дюймов.

Car.ru

В версии Prestige DCT кроссовер можно приобрести за 2.4 млн рублей. Топовое исполнение Prestige DCT Plus оценивается у дилеров в 2.43 млн рублей. Напомним, что оно появилось в продаже только осенью 2022 года. Для такого паркетника предусматривается дорогая опция - камеры кругового обзора.

Заметим, что по технической части кроссоверы во всех исполнениях идентичны. Отличается только тип трансмиссии. В качестве силового агрегата используется бензиновый турбированный мотор, рабочий объем которого равен 1.5 литра, а производительность - 160 л.с.

Ранее сообщалось, что на бывшей производственной площадке Nissan, которая расположена в Санкт-Петербурге, будет запущена сборка китайских автомобилей. Речь идет о модели FAW Bestune T77. Выпускать первые экземпляры начнут уже в мае текущего года. К осени объем выпуска будет увеличен в 3 раза. По предварительной информации, автомобили будут получать шильдики отечественного бренда Lada.

Автоновости,FAW,Nissan,Lada,
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