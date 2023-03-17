«Урал» начал разработку принципиально новой модели

Автомобильный завод «Урал» подготовил опытный образец грузового автомобиля с гибридной силовой установкой. Колесная формула машины — 4х2. Такие машины предполагается использовать для уборки мусора в городах с большой загазованностью.

Фото: Автомобильный завод УРАЛ Автомобильный завод УРАЛ

Фактически речь идет о последовательном гибриде: привод осуществляется от электродвигателя за счет накопленной в тяговых батареях энергии, а при необходимости они подзаряжаются от находящейся на борту генераторной установки, работающей на сжиженном газе.

Энергии батарей достаточно для прохождения 100 км пути, а с учетом использования генераторной установки запас хода составляет 500 км.

Планируется целая линейка электрических грузовиков. Следующий образец — полностью электрический, без генератора, а на третьем будут водородные топливные элементы.