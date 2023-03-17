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10 минут назад

Иран раскрыл стоимость автомобилей для России

Motor.ruиещё 1

Власти Ирана рассказали, за какую цену будут отгружать автомобили для российского рынка.

В Иране назвали себестоимость автомобилей для российского рынка
Фото: © SAIPA© SAIPA

Министр торговли страны Сейед Реза Фатеми Амин в интервью тегеранскому информационному агентству IRNA подтвердил заключение контракта об экспорте машин в страны Евразийского экономического сотрудничества. В Россию через Беларусь направят 45 000 моделей иранской марки SAIPA. Общая сумма контракта составит 450 миллионов долларов, а себестоимость каждого автомобиля не будет превышать 10 тысяч долларов.

Исходя из контракта, отпускная стоимость одного иранского автомобиля для российского рынка составит десять тысяч долларов. При этом в цену не входит растаможка, утильсбор и маржа дистрибьютера. Компания SAIPA планирует а течение трех лет продать в России не менее 40 000 машин. В Белоруссии объемы продаж составят до тысячи моделей ежегодно.

Ожидается, что на российский рынок привезут седаны Saina и Shahin, а также субкомпактный хэтчбек Quik. Saina и Quik с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 87 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложат механику или вариатор.

В основе Shahin лежит архитектура, которая технически похожа на тележки Toyota Yaris. Модель получила 110-сильный двигатель, который сочетается с пятиступенчатой механикой или шестидиапазонным автоматом.

Ранее АвтоВАЗ начал переговоры с Ираном о поставках отечественных автомобилей в ближневосточную страну. В начале апреля Максим Соколов проведет встречу с послом Исламской республики.

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