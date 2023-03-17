Повесят ли номера на электросамокаты?

В Москве начали тестировать нейросети для выявления нарушителей на электросамокатах, сообщил ТАСС начальник Госавтоинспекции Москвы Александр Быков.

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Напомним, с 1 марта вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые ввели новое понятие "Средства индивидуальной мобильности", а также четкие правила их использования. Как сообщил Александр Быков, места для движения на этих устройствах должны быть приближены к системе видеонаблюдения, чтобы видеть, откуда начинается поездка.

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Системы видеонаблюдения в Москве позволяют в настоящее время отследить полностью маршрут передвижения любого человека.

"Мы можем увидеть по системам видеонаблюдения, как он дошел до своего места пребывания или жительства", - сказал начальник столичного ГИБДД на круглом столе "Использование элекстросамокатов в связи с изменением правил дорожного движения. Развитие инфраструктуры" в Мосгордуме.

Он также отметил, что в настоящее время контрольно-надзорная функция ГИБДД заключается прежде всего в организации достаточной инфраструктуры для передвижения на СИМ. Работа ведется совместно с департаментом транспорта города Москвы.

Однако эксперты сомневаются в эффективности таких мер. Как отметил специалист по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман, основная проблема заключается в том, что средства индивидуальной мобильности никак не обозначены. У них нет государственных регистрационных знаков. Соответственно, даже если нейросеть увидит человека, который передвигается на СИМ по проезжей части, возникнет вопрос: а что с ним делать? Пока дойдет информация о проезде СИМ там, где ему нельзя, он уже далеко уедет. А как его потом выловить, раз невозможно его идентифицировать? Все упирается в вопрос идентификации пользователя СИМ. Пока этот вопрос не решен в принципе. Контроль за ними возможен. Но, по сути, только в ручном режиме.

Напомним, что за нарушения правил использования этого транспорта грозит штраф от 800 до 1,5 тысяч рублей. Очевидно, что сложно выявить такое нарушение правил, как превышение скорости на этих устройствах. Напомним, что она ограничена 25 км/ч. Ручные радары запрещены к применению, а камеры не способны такое нарушение зафиксировать, поскольку у СИМ нет номеров.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, сообщил "Коммерсанту", что планирует внести законопроект об обязательной регистрации СИМ в ГИБДД и получении номеров.

Однако шансов у такого предложения практически нет. Ведь СИМ надо как-то идентифицировать, чтобы его зарегистрировать. А способов идентификации пока не предусмотрено. Потому что они не сертифицируются. ГОСТ на них, который вступил в силу с 1 февраля, также не предполагает какой-либо идентификации этих устройств.