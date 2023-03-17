Ferrari презентовала новый Roma Spider 2024

Спорткар Ferrari Roma лишился крыши. Автомобиль разгоняется до скорости 100 км/ч за 3,4 секунды.
Ferrari презентовала новейшую модель – кабриолет Roma Spider. Это открытая модификация купе Roma, которая все также вмещает четырех человек. Технически новинка близка к купе. У нее имеется классическая компоновка с мотором в передней части и задним приводом. Двигатель V8 объемом 3,9 литра оснащен турбонаддувом и развивает 620 лошадиных сил.
Главное отличие – мягкая складная крыша, которую можно поднять или убрать на скорости до 60 км/час. Если не опустить крышу на скорости больше этого показателя, то водителя спасут специальные ветрозащитные детали.
Цены пока не сообщаются. За купе Roma просят от 250 тысяч долларов. Вероятно, кабриолет будет дороже.