Ferrari презентовала новый Roma Spider 2024

Спорткар Ferrari Roma лишился крыши. Автомобиль разгоняется до скорости 100 км/ч за 3,4 секунды.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Ferrari презентовала новейшую модель – кабриолет Roma Spider. Это открытая модификация купе Roma, которая все также вмещает четырех человек. Технически новинка близка к купе. У нее имеется классическая компоновка с мотором в передней части и задним приводом. Двигатель V8 объемом 3,9 литра оснащен турбонаддувом и развивает 620 лошадиных сил.

Главное отличие – мягкая складная крыша, которую можно поднять или убрать на скорости до 60 км/час. Если не опустить крышу на скорости больше этого показателя, то водителя спасут специальные ветрозащитные детали.