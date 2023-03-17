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1 час назад

Сколько будут стоить кроссоверы Kaiyi в России

Motor.ru

В апреле в России появятся китайские кроссоверы марки Kaiyi за 1,8-3 миллиона рублей.

Сколько будут стоить кроссоверы Kaiyi в России
Фото: © Kaiyi Motors© Kaiyi Motors

В разговоре с «Российской газетой» представитель Kaiyi заявил, что в настоящее время сертификация новых моделей находится на финальном этапе, и добавил, что цены на них «будут крутиться от 1,8 миллиона до трех миллионов рублей». Речь идет о Kaiyi X3 и X3 Pro, которые являются ближайшими родственниками Chery Tiggo 4 Pro. Также в модельную линейку марки входит седан E5, который в топовой версии будет стоить почти два миллиона рублей.

Kaiyi — это новый китайский партнер калининградского завода «Автотор». Бренд Kaiyi был создан Chery и двумя государственными фондами КНР в 2014 году, и под этим названием в Китае продаются слегка перелицованные модели Chery. Упомянутые Kaiyi X3 и X3 Pro построены на базе Tiggo 4 Pro, а седан E5 — это Chery Arrizo 7 образца 2013-2019 годов.

Первенцем марки в России станет именно E5 — его производство уже началось в Калининграде. С конвейера сходят седаны с турбомотором 1.5 мощностью 147 лошадиных сил в связке с вариатором. Это топовый вариант модели, который будет стоить 1 959 000 рублей, а позже появятся и более доступные версии, в том числе с механической коробкой передач. Их стоимость пока не обнародована.

Следом «Автотор» приступит к выпуску Kaiyi X3 и X3 Pro. Между собой они отличаются силовым агрегатом: первый комплектуется 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 лошадиных сил, а второй — турбомотором того же объема, который развивает 147 сил.

На официальном сайте Kaiyi также упоминается четвертая модель, X7 Kunlun, которая по габаритам сравнима с Chery Tiggo 8. Помимо Kaiyi, у «Автотора» будут и другие партнеры из КНР. По неподтвержденной пока информации, это BAIC и Dongfeng.

До конца 2023 года с конвейера калининградского предприятия сойдут 18 тысяч автомобилей.

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