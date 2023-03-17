Марка Exeed представила новый VX с салоном в стиле Mercedes

Внешность Exeed VX не претерпела значительных изменений и осталась верна изначальному стилю, а вот с салоном дизайнеры и инженеры поработали основательно, сделав его максимально похожим на модели марки Mercedes.

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Прежде всего, речь, разумеется, о гиперэкране во всю ширину передней консоли, состоящего из трёх дисплеев. Управление практически всеми функциями осуществляется через сенсорные клавиши и голосовые команды. Тоннель облегчили, убрав с него селектор трансмиссии, который теперь расположен за рулевым колесом, позаимствованным у Exeed AtlantiX/Yaoguang.

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Панели управления настройками кресел сделаны также по подобию "Мерседеса" и расположены в полностью пересмотренных дверных картах. Есть функции подогрева, вентиляции переднего и второго ряда сидений, водителю и переднему пассажиру можно побаловать себя массажем. Третий ряд сидений оснащён электроприводом складывания.

Новый Exeed VX предложат с семиместным салоном, а также с раздельными креслами второго ряда.

Изменения коснулись и силового агрегата: теперь в паре с двухлитровым мотором мощностью 261 л.с. работает не "робот", а фирменный 8-ступенчатый "автомат".

Продажи нового Exeed VX начнутся в апреле. В России представлен дореформенный вариант кроссовера по цене от 4 910 000 рублей.