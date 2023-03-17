Bentley в 2022 году увеличила прибыль почти в два раза

Компания Bentley увеличила прибыль на 82 процента в 2022 году.

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Минувший год стал нелегким для многих автопроизводителей, однако люксовые бренды один за другим рапортуют о рекордных результатах. Так, Bentley отчиталась о ее росте до беспрецедентных 708 миллионов евро за год. Для сравнения, в позапрошлом году она заработала 389 миллионов. Самой популярной моделью осталась Bentayga, на долю которой пришлось 42 процента всех продаж.

Любопытно, что в допандемийные годы результаты Bentley были заметно хуже. Так, 2018 год производитель из Крю завершил с операционным убытком в 288 миллионов евро. В следующем году руководство сделало шаг в верном направлении, занявшись реструктуризацией бизнеса и добавлением новых моделей и функций.

В результате с 2018 года была достигнута прибыль почти в один миллиард евро, несмотря на Brexit, пандемию, нарушенные поставки полупроводников, украинский кризис и экономическую нестабильность в Великобритании, сказал генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк.

Помимо изменений внутри компании, помогла смена покупательского поведения. Клиенты все больше интересуются индивидуальными опциями и кастомизацией, что привело к увеличению доходности от продажи лимитированных версий и эксклюзивов на 20, 9 процента.