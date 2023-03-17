СМИ: Porsche не вернется в Россию до 2028 года

Porsche готовится к продаже всех российских активов. При этом сделка будет предполагать наличие права обратного выкупа в течение следующих 5–10 лет, пишет Autonews со ссылкой на ежегодный глобальный отчет концерна.

Следовательно, фирма не вернется на российский рынок как минимум до 2028 года. В настоящее время эту сделку оценивают в РФ.

Подчеркивается, что концерну Volkswagen Group, которому и принадлежит Porsche, удалось договориться о продаже автосалонов бренда российской стороне еще в конце прошлого года. Среди активов - ООО «Порше Руссланд» и ООО «Порше Центр Москва».

О приостановке компанией Porsche деятельности в России стало известно в марте 2022 года. Тогда на территории страны функционировали около 30 дилерских центров данного бренда. Они работали в 20 городах.

Ранее портал Drom сообщил, что компанией Porsche был выпущен полноприводный кроссовер, который сделан на основе купе модели 911.