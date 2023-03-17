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1 час назад

Новый кроссовер Haval Monster уже в России: первая фотография

Motor.ru

Стильный китайский кроссовер Haval Monster сфотографировали в России.

Новый кроссовер Haval Monster заметили в России
Фото: © Китайские автомобили© Китайские автомобили

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказался снимок Haval Shenshou (или Monster), сделанный в Астрахани. Эта модель официально в России не представлена, однако в Сети ранее появлялись объявления о продаже таких кроссоверов — частники готовы были привезти Monster под заказ из Китая за 2,2-3 миллиона рублей. На домашнем же рынке такой автомобиль можно купить за 130-167 тысяч юаней (примерно 1,4-1,8 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

«Китайские автомобили» выяснили, что данный экземпляр привезли в Россию в частном порядке и поставили на учет в Астрахани. Это переднеприводная модификация, под капотом у которой 1,5-литровый турбомотор мощностью 184 лошадиные силы. Пару агрегату составляет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Haval Shenshou дебютировал в Китае в 2021 году и оказался первой моделью марки, примерившей новый фирменный стиль. Фишкой кроссовера стали оранжевые акценты в экстерьере, которые можно заметить и на фотографии из Астрахани. Кроме того, Monster отличают узкая светодиодная полоска на «носу» и безрамочная радиаторная решетка.

Haval Monster
Haval Monster
Haval Monster
Haval Monster
Haval Monster

В основе модели лежит платформа L.E.M.O.N., на 70 процентов состоящая из высокопрочной стали, которую Haval Monster делит с уже известными россиянам кроссоверами Jolion и Dargo. На внутреннем рынке КНР продается и более мощный вариант «Монстра» — с 2,0-литровым двигателем на 224 силы и полным приводом.

В самом Haval о возможном появлении модели в России не объявляли. Однако летом 2022 года в базе Роспатента появились изображения Haval Shenshou, причем не только с классическим кузовом, но и в версии кросс-купе — такой автомобиль пока не продается даже в Китае.

Автоновости,Роспатент,
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